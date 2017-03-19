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İngiltere’deki gençlerimiz Antalya’da kampa katılacak

— 19 Mart 2017

 

Ender Kalkan (sağ başta), Sergen Yalçın, Beşiktaş altyapı yöneticilerinden Metin Doğan Temür ve Ogün Kalkan.

İngiltere’de uzun yıllar gençlerimize yönelik futbol altyapısı ile ilgili faaliyetlerde bulunan antrenörlerimizden Ender Kalkan, geçtiğimiz günler içinde Türkiye’ye giderek bazı temaslarda bulundu.

Galatasaray-Beşiktaş ve Besiktaş-Rizespor maçları öncesi ve sonrası İstanbul’da bulunan Ender Kalkan, temaslarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bulunarak şunları söyledi:

“Türkiye ziyaretimde bir takım görüşmelerde bulundum. İngiltere’de yetişen kardeşlerimizi doğru bir şekilde ve doğru yerlere götürmek anlamında. Bu görüşlerimin neticelerini çok yakında pozitif olarak alacağımızı sanıyorum. Antalya’daki kampa 18-22 yaş arasındaki futbolcu kardeşlerimizi götüreceğiz. Bununla ilgili geniş açıklamayı, hazırlıklar tamamlandıktan sonra İngiltere’deki genç kardeşlerimizle paylaşacağız.”

Öte yandan Kalkan, Türkiye’nin futbol hakem yorumcularından Erman Toroğlu’nun da bazı temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Londra’ya geleceğini söyledi.

Ender Kalkan, Erman Toroğlu.

 

 

 

 

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