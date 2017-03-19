Londra’da ırkçılık karşıtı gösteri

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da onbinlerce kişi ırkçılığa ve İslamofobiye karşı yürüdü.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride eylemciler İslamofobi, antisemitizm, ABD Başkanı Donald Trump ve Brexit karşıtı dövizler taşıdı.

İngiliz kamu yayım kuruluşu BBC‘nin Portland Place’deki merkezi önünden başlayan yürüyüş, İngiliz parlamentosunun önünde son buldu. “Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk” adlı sivil toplum inisiyatifi tarafından düzenlenen ve “Savaşı Durdur Koalisyonu” gibi hareketlerin de desteklediği yürüyüşte sığınmacılara destek sloganları atıldı.



AA muhabirine konuşan Hackney Sığınmacı Forumu Başkanı Ali Aksoy, renkli ve barışçıl bir dayanışma gösterisinde bulunmak amacıyla yürüyüşe katıldığını belirtirken, Yorkshire’dan gelen aktivist Peter Hearst “Çocuklarım şimdi Londra‘da yaşıyor. Buranın çok kültürlü yapısını seviyorlar. İnsanlar korku ticareti yapmayı bırakmalı. Birleşmemiz gerekli.” ifadelerini kullandı.

Londra’da 2012’den bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı yürüyüşte bu yıl “Sığınmacılar hoş gelsin,” “Trump’a karşı dur,” “AB işçilerinden elinizi çekin” yazılı pankartların çokluğu dikkati çekti.

Güzergah üzerinde bir noktada toplanan az sayıdaki aşırı sağcı ile yürüyüşteki göstericiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik, polisin araya girip aşırı sağcı grubu uzaklaştırmasıyla büyümeden sona erdi.

Galler’in başkenti Cardiff ve İskoçya’nın Glasgow kentlerinde de aynı kapsamda yürüyüşler düzenlendi. (AA)