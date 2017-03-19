Londra Gazete
Son haberler
19 Mart 2017 - Çanakkale’nin yıldönümünde ‘15 Temmuz’ unutulmadı
18 Mart 2017 - Suriye savaşı 6 yaşında
18 Mart 2017 - “Okul bütçelerinde yapılan kesintilere HAYIR!”
18 Mart 2017 - “Referandumda gereken cevap verilecek”
18 Mart 2017 - Haydi minik Nefes, vur ‘Demirpençe’ni kansere
Home / İngiltere ve Londra / Moody’s İngiliz ekonomisi için temkinli iyimser

Moody’s İngiliz ekonomisi için temkinli iyimser

— 19 Mart 2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere‘de genel ekonomik görünümün güçlü büyümeye işaret ettiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s açıklamasında, bu yılın başında İngiltereekonomisindeki verilerin güçlü büyüme işaret ettiği, İngiltere‘nin AB‘den çıkış kararının ekonomi üzerindeki etkilerinin “ılımlı ve yönetilebilir” seviyede olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada, EMEA Bölgesi Başanalisti Collin Ellis, “Buna rağmen eğer İngiltere‘nin Avrupa Birliği (AB) ile müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanırsa, aşağı yönlü riskler oluşabilir. Makro ekonomik koşullar 2016 yılının haziran ayından bu yana kadar güçlüydü. İş aktivitesi göstergeleri ve konut fiyatları 5 yıllık ortalamanın seviyesinde seyrediyor. Buna rağmen referandum dan bu yana hizmet sektöründeki toplam yatırımlar ve sermaye harcamaları düşüş gösterdi.” ifadesine yer verildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından bu ay içerisinde 50. Madde’nin yürürlüğe sokulmasının bir sonraki adım olduğu, İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon tarafından talep edilen ikinci bağımsızlık referandum unun ise yapılabilmesi için İngiliz hükümetinin onay vermesinin gerektiği vurgulandı.(AA)

Haber Okunma Sayısı: 78
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

16 Mart 2017 Perşembe
Sayı 837

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close