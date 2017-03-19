Moody’s İngiliz ekonomisi için temkinli iyimser

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere‘de genel ekonomik görünümün güçlü büyümeye işaret ettiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s açıklamasında, bu yılın başında İngiltereekonomisindeki verilerin güçlü büyüme işaret ettiği, İngiltere‘nin AB‘den çıkış kararının ekonomi üzerindeki etkilerinin “ılımlı ve yönetilebilir” seviyede olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada, EMEA Bölgesi Başanalisti Collin Ellis, “Buna rağmen eğer İngiltere‘nin Avrupa Birliği (AB) ile müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanırsa, aşağı yönlü riskler oluşabilir. Makro ekonomik koşullar 2016 yılının haziran ayından bu yana kadar güçlüydü. İş aktivitesi göstergeleri ve konut fiyatları 5 yıllık ortalamanın seviyesinde seyrediyor. Buna rağmen referandum dan bu yana hizmet sektöründeki toplam yatırımlar ve sermaye harcamaları düşüş gösterdi.” ifadesine yer verildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından bu ay içerisinde 50. Madde’nin yürürlüğe sokulmasının bir sonraki adım olduğu, İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon tarafından talep edilen ikinci bağımsızlık referandum unun ise yapılabilmesi için İngiliz hükümetinin onay vermesinin gerektiği vurgulandı.(AA)