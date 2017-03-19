Nevruz, Azerbaycan Büyükelçiliğinde kutlandı

Baharın ilk günü olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğinde verilen resepsiyon ile kutlandı.

Azerbaycan Sefiresi Ulviyye Tağızade’nin ev sahibeliğinde gerçekleşen kutlamaya özel davetliler katıldı.

Yaklaşık elli kişinin katıldığı kutlamada davetlilere akşam yemeği için Azerbaycan mutfağının en özel lezzetlerinden kuru kaysılı et kavurma, sebze ve ayşekadın fasulyeli et kavurma ile sedir pirincinden yapılmış pilav ikram edildi.

Gecede bir konuşma yapan Sefire Tağızade, Nevruz Bayramı münasebeti ile kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, bahar bayramının herkese huzur sağlık getirmesini temenni etti.

Konuşmanın ardından başlayan kokteylde davetliler bayram için hazırlanan Azerbaycan’a özgü baklava, şekerbura kurabiyesi ve kuruyemişleri, Azerbaycan’ın ünlü çayı eşliğinde tüketti.

Davetlileri ile tek tek ilgilenen Sefire Tağızade, günün anısına toplu bir fotoğraf çektirdikten sonra Nevruz Bayramı dolayısı ile kırmızıya boyanan yumurtaları misafilerine ikram ederek, yumurta tokuşturdu.

Davete akademi, sanat, siyaset ve iş insanlarından oluşan kişiler katıldı.