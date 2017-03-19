Öğrencilere sahte haberleri fark etmeyi öğretin

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (The Organisation for Economic Co-operation and Development) eğitim ve yetenek müdürü Andreas Schleicher, “Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etme” yeteneğinin modern çağda mecburi olduğunu belirtti.

Schleicher, sosyal medyanın, insanların sadece kendi görüşlerine benzer görüşleri içine alan bir “yankı odası” oluşturduğunu ve okulların gençlerin farklı görüşleri tartışma şansına sahip olmalarını sağlamada rol oynayacaklarını söyledi.

SCHLEICHER: ELEŞTİREL DÜŞÜNMEMİZ LAZIM

Schleicher, “Geçmişte bir bilgiye ihtiyacın olduğu zaman ansiklopediye bakardın ve o bilginin doğruluğundan emin olurdun. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilmek günümüzde çok önemli. Sahte haberler olduğunu bilip, doğru yazılmamış haberlerin olduğundan haberdar olup bunları sorgulamamız, eleştirel düşünmemiz lazım. Bu çok önemli. Bunun hakkında okulların bir şeyler yapabileceğine inanıyoruz” açıklamalarında bulundu. Bay Schleicher, Dubai‘deki yıllık Küresel Eğitim ve Beceri Forumu öncesinde konuşarak, düşünce kuruluşunun gençlerin küresel meselelere ve farklı kültürlere yönelik tutumlarını, analitik ve eleştirel becerilerini ve başkalarıyla etkileşim kurma yeteneklerini test etme planlarını ileri sürdüreceğini belirtti. Değerlendirmeler, tüm dünyadaki eğitim sistemlerini sıralayan Uluslararası Öğrenci Değerlendirmelerinde Performans (Performance in International Student Assessments) veya PISA olarak bilinen uluslararası testlerin bir parçasını oluşturacaktır. Yeni bilgisayar temelli “küresel yeterlilik” testleri, her üç yılda bir gerçekleştirilen OECD’nin şu anki okuma, matematik ve fen bilgisi değerlendirmelerinin yanı sıra 15 yaşındaki öğrenciler tarafından yapılacaktır” dedi.

LONGFIELD: ÇOCUKLAR, DENEYİM VE ANLAYIŞTAN YOKSUN OLUYOR

İngiltere’nin çocuk komiseri Anne Longfield, bu hamleyi desteklediğini açıkladı. Longfield, “Çocuklar internette bilgi bombardımanına tutulurken onların ilgi alanları internet geçmişleri vasıtasıyla hedefleniyor. Çocuklar genellikle sahte siteleri ve gördükleri sahte haberlerle başa çıkabilmek için deneyim ve anlayıştan yoksun olurlar. Çocuklar, yaşadıkları dijital dünyaya hazırlamak için okuldaki dijital vatandaşlık derslerini de içeren becerilere ihtiyaç duyuyorlar. Ayrıca, dijital endüstriden sorumlu davranışları görmeliyiz” açıklamalarında bulundu. (İHA)