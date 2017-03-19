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Sokak ortasında kadını kaçırmaya çalıştı

— 19 Mart 2017

İngiltere’de sokak ortasında kadını kaçırıp, tecavüz etmeye çalışan adamın görüntüsü kameralara yansıdı. Kadın ve adam arasındaki mücadeleyi gören bir sürücü duruma müdahale etti.

Londra’nın en işlek caddelerinden birinde, bir adam 22 yaşındaki kadını bir süre takip ettikten sonra kadını yol kenarına çekip, zorla kaçırmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan, yoldan geçen araçlardan bir tanesi duruma müdahale edince, adam gözden kayboldu.

TENHA SOKAKTA KOLUNDAN YAKALADI

Londra’nın işlek bir caddesinde gerçekleşen olay saniye saniye kameralara yansıdı. Adamın, kadını bir süre taciz ettiği ve daha sonra kolundan sürükleyip götürmeye çalıştığı görülüyor. Sabahın 6’sında gerçekleşen olayda kadının çığlıkları boş sokakta yankılandı. Kadının, adama yumruk attığı da görüntülere yansıdı.

BİR ARAÇ ÖNCE GEÇTİ, SONRA GERİ DÖNÜP MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada olay yerinden geçen başka bir araç sürücüsü önce geçip gidiyor, sonra arabayı geri çekerek duruma müdahale ediyor. Sürücü ve kadına saldıran adamın diyaloğundan sonra, adam kaçmaya başlıyor.

Görüntüleri inceleyen polis, kaçan adamın izini sokak sokak takip ederek arama çalışmalarını sürdürüyor. (SONDAKİKA.COM)

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