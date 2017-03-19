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Ware FC’yi Murat da kurtaramadı: 1-2

— 19 Mart 2017

Murat Karagül.

Ryman League Division One North’da bu sezon kötü haftalar yaşayan Ware FC, rakip sahada  Norwich United ile oynadığı 40’ıncı maçından 2-1 mağlup ayrıldı.

91 futbolseverin izlediği maçta 23’de 1-0 geriye düşen Ware FC, Türk futbolcusu Murat Karagül’ün vuruşuyla skoru 1-1 yaptı. İkinci yarının başında dakika 47’de kendi kalesine bir gol atan Ware FC, buna karşılık veremeyerek sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ware FC kalesini yine Darren Behçet korudu. 40 maçta 39 puanla 21’inci sıraya inen ve küme düşme hattındaki takımla aynı puanı bulunan Ware FC’nin 6 maçı kaldı.

Ware FC, gelecek hafta rakip sahada Heybridge Swifts ile karşılaşacak.

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