Ware FC’yi Murat da kurtaramadı: 1-2

Nevruz, Azerbaycan Büyükelçiliğinde kutlandı— 19 Mart 2017
Baharın ilk günü olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğinde verilen resepsiyon ile kutlandı.
Ryman League Division One North’da bu sezon kötü haftalar yaşayan Ware FC, rakip sahada Norwich United ile oynadığı 40’ıncı maçından 2-1 mağlup ayrıldı.
91 futbolseverin izlediği maçta 23’de 1-0 geriye düşen Ware FC, Türk futbolcusu Murat Karagül’ün vuruşuyla skoru 1-1 yaptı. İkinci yarının başında dakika 47’de kendi kalesine bir gol atan Ware FC, buna karşılık veremeyerek sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Ware FC kalesini yine Darren Behçet korudu. 40 maçta 39 puanla 21’inci sıraya inen ve küme düşme hattındaki takımla aynı puanı bulunan Ware FC’nin 6 maçı kaldı.
Ware FC, gelecek hafta rakip sahada Heybridge Swifts ile karşılaşacak.
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