Bir yaşındaki ikiz çocuğa saldırı

Kuzey Londra’nın Finsbury Park bölgesinde bir yaşındaki ikizlere yapılan saldırıda erkek çocuk öldü, kız ise yaşam savaşı veriyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü 23.10’da yapılan ihbar üzerine Wilberforce Road’daki bir apartman dairesine giden polis ve ambulans ekibi yaralı olarak buldukları çocuklardan durumu kritik olan erkek çocuğu hava ambulansı ile kızı ise normal ambulansla Royal London Hospital’a kaldırdı. Doktorların tüm çabasına rağmen adının Gabriel olduğu öğrenilen erkek çocuk Pazar sabaha karşı 01.00 civarı hayatını kaybetti. Maria adındaki kız çocuğun ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polisin, çocukların babası olarak tespit ettiği 33 yaşındaki Bidhya Sagar Das’ı Hackney bölgesinde tutukladığı da öğrenildi. Das’ın, olaydan sonra evini terkettiği ve polisi aradığı da ortaya çıktı. Kriminal polisler yaptıkları araştırmada, daireye yakın bir yerde kum torbası içinde bir çekiç buldu ancak bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. Çocukların annesinin ismi ise Cristinele Datcu olarak biliniyor.

Bu arada komşulardan biri televizyon izlerken, bağırmalar duyarak dışarı baktığında komşusu kadının yardım istediğini ve “Çocuklarım” diye bağırdığını duyduğunu, ona “Yardım edebilirim, size polis çağırabilirim” dediğini söyledi.

Cinayet Masası ve Ağır Suçlar Birimi’nden Dedekktif Başmüfettiş Dave Whellams, olayın trajik olduğunu belirterek, şu anda bir kişinin tutuklandığını, ancak şahitlere ihtiyaçları bulunduğunu ifade etti. Bilgisi olanların 020 8345 3775 veya Crimestoppers’tan 0800 555 111 numaralı telefonları aramaları istendi. (EVENING STANDART)