Braintree 2-0 galip

Trafik kazasında bir erkek bıçak yaraları ile bulundu— 20 Mart 2017
Kuzey-Batı Londra’da meydana gelen trafik kazası sonucu bir erkek bıçak yaraları ile hastaneye kaldırıldı.
Vanarama National League’de Hakan Ramis’in çalıştırdığı Braintree, sahasında konuk ettiği Southport’a 2-0 galip geldi.
Oyunun 41 ve 58’inci dakikalarında kaydettiği gollerle sonuca giden Braintree, 38 maçta 45 puana ulaşıp, 17’inci sıraya yükseldi.
Braintree’nin bu haftaki maçları
21 Mart Salı
19.45 Braintree-Woking
25 Mart Cumartesi
15.00 Tranmere Rovers-Braintree
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