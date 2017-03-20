Crawley, Grimbsy’den tek puan aldı

Trafik kazasında bir erkek bıçak yaraları ile bulundu— 20 Mart 2017
Kuzey-Batı Londra’da meydana gelen trafik kazası sonucu bir erkek bıçak yaraları ile hastaneye kaldırıldı.
Sky Bet League Two’da Crawley Town, Grimbsy deplasmanında tek puan buldu.
4 bin 263 futbolseverin izlediği maçın 22’inci dakikasında 1-0 geriye düşen Crawley Town 45+1’de attığı golle skoru eşitledi ve karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle sonuçlandı.
Maçta kaleci Yusuf yine yedek kulübesindeydi.
Crawley 38 maçta 45 puanla 19’uncu sıraya geriledi.
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