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Home / Spor / Crawley, Grimbsy’den tek puan aldı

Crawley, Grimbsy’den tek puan aldı

— 20 Mart 2017

Sky Bet League Two’da Crawley Town, Grimbsy deplasmanında tek puan buldu.

4 bin 263 futbolseverin izlediği maçın 22’inci dakikasında 1-0 geriye düşen Crawley Town 45+1’de attığı golle skoru eşitledi ve karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle sonuçlandı.

Maçta kaleci Yusuf yine yedek kulübesindeydi.

Crawley 38 maçta 45 puanla 19’uncu sıraya geriledi.

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