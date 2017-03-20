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Onun için zaman 2000’de durdu

— 20 Mart 2017

Hollywood yıldızı Jennifer Aniston’ın son 17 yıldaki bakım ve estetik masrafının 5,5 milyon TL’yi bulduğu belirtiliyor.

Jennifer Aniston, zamana yenik düşmeyen Hollywood yıldızlarından. 2000 ve 2017 yıllarındaki Oscar törenlerinde çekilen fotoğrafları yan yana getirilince, 48 yaşındaki oyuncunun yaşlanma etkilerinin üstesinden başarıyla geldiği fark ediliyor.

İngiliz Daily Mail’in haberine göre, Aniston’ın genç kalma sırrının bedeli, bakım ve estetik masrafları için 17 yılda 1,2 milyon sterlin, yani 5,5 milyon lira. Bu da yılda 70,989 sterlin, yani 320 bin lira anlamına geliyor.

Her daim taze görünümlü yüze sahip olmanın bir bedeli var. Aniston, bunun için kozmetik ürünlerin nimetlerinden faydalandığı gibi plastik cerrahisiz yüz gerdirme yöntemi olarak lazer teknolojisini kullanıyor. Ayda bir yapılan lazer uygulaması yılda ortalama 2 bin 700 TL’ye mal oluyor. Aniston, Ulthera adlı yüz gerdirme yöntemini, yüzdeki lekeleri akne izlerini yok etmek için lazer yöntemini de kullanıyor.

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