Kerim yine hayal kırıklığı yaşıyor

Ulusal Galeri’de bir tablo saldırıya uğradı— 20 Mart 2017
Londra’nın ünlü sanat galerilerinden Ulusal Galeri (National Gallery)’de geçtiğimiz Cumartesi günü sergilenen bir tablo saldırıya uğradı.
Beşiktaş ile yollarını sezon ortasında ayırdı Kerim Frei… Siyah-beyazlı ekipte forma bulmak zorlandığından, oyuna ancak sonradan dahil olarak kısıtlı zamanlarla sahada yer almaktan dert yandı.
Beşiktaş ile yollarını sezon ortasında ayırdı Kerim Frei… Siyah-beyazlı ekipte forma bulmak zorlandığından, oyuna ancak sonradan dahil olarak kısıtlı zamanlarla sahada yer almaktan dert yandı.
İngiltere Championship Kulübü Birmingham’a 2.3 milyon euro bonservis karşılığında satıldı. Ancak 23 yaşındaki futbolcu, yeni durağında da beklediğini bulamadı. Başlarda üç maçta ilk 11’de şans verilse de, bu fırsatları iyi kullanamayınca yeniden yedeğe düştü.
ZOLA MEMNUN DEĞİL
12 maçın 3’ünde ilk 11 forma giyen futbolcu, ikisinde 90 dakikayı tamamladı, bunun dışındaki 9 karşılaşmaya yedek kulübesinden başladı. Son olarak dün Newcastle United karşısında yedek kulübesinde olan Kerim Frei, teknik direktör Gianfranco Zola tarafından hiç tercih edilmedi ve maç boyu kulübede bekletildi.
SKORA KATKI YAPAMADI
Kerim Frei forma giydiği hiçbir maçta gol veya asist kaydedemedi ve skora katkı yapamadı. Championship’te karşılaştığı tabloyla, Beşiktaş’ta şikayetçi olduğu ortamın bir benzerini yaşamaktan kurtulamadı. (SKORER)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak