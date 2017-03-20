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Kerim yine hayal kırıklığı yaşıyor

— 20 Mart 2017

Beşiktaş ile yollarını sezon ortasında ayırdı Kerim Frei… Siyah-beyazlı ekipte forma bulmak zorlandığından, oyuna ancak sonradan dahil olarak kısıtlı zamanlarla sahada yer almaktan dert yandı.

Beşiktaş ile yollarını sezon ortasında ayırdı Kerim Frei… Siyah-beyazlı ekipte forma bulmak zorlandığından, oyuna ancak sonradan dahil olarak kısıtlı zamanlarla sahada yer almaktan dert yandı.
İngiltere Championship Kulübü Birmingham’a 2.3 milyon euro bonservis karşılığında satıldı. Ancak 23 yaşındaki futbolcu, yeni durağında da beklediğini bulamadı. Başlarda üç maçta ilk 11’de şans verilse de, bu fırsatları iyi kullanamayınca yeniden yedeğe düştü.
ZOLA MEMNUN DEĞİL

12 maçın 3’ünde ilk 11 forma giyen futbolcu, ikisinde 90 dakikayı tamamladı, bunun dışındaki 9 karşılaşmaya yedek kulübesinden başladı. Son olarak dün Newcastle United karşısında yedek kulübesinde olan Kerim Frei, teknik direktör Gianfranco Zola tarafından hiç tercih edilmedi ve maç boyu kulübede bekletildi.
SKORA KATKI YAPAMADI

Kerim Frei forma giydiği hiçbir maçta gol veya asist kaydedemedi ve skora katkı yapamadı. Championship’te karşılaştığı tabloyla, Beşiktaş’ta şikayetçi olduğu ortamın bir benzerini yaşamaktan kurtulamadı. (SKORER)

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