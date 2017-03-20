Kimlik alacak Kıbrıslılara büyük kolaylık

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı alabilmesi için elle doldurulan formlar, posta ile Lefkoşa’ya gönderilen evraklar, uzun beklemeler ya da bizzat Lefkoşa’ya gidip başvuru yapma dönemi sona eriyor.

İçişleri Bakanlığı’nın yeni projesi ile İstanbul ve Ankara’dan sonra dünyanın dört bir yanındaki 8 merkezde KKTC e-kimlik başvuruları alınabilecek.

Hazırlanan ve gerekli kaynak ayrılıp yürürlüğe konan projeye göre Londra, Abu Dabi, Brüksel, Berlin, Bakü, Roma, Mersin ve İzmir’den de artık e-kimlik başvuruları yapılabilecek.

Parmak izi gibi kişisel bilgilerin alındığı özel cihazların oluşturduğu sistemlerin bu merkezlerde kurulabilmesi için gerekli 1 milyon TL’nin ayrıldığı ve 4’ü Türkiye’de olmak üzere Lefkoşa dışındaki toplam 10 merkezde yeni kimlik kartları için başvuru alınabileceği ifade ediliyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yaşayan vatandaşlarının, ülkede yaşayanlardan fazla olduğunu ve hükümetin de dünyanın dört bir yanına yayılmış vatandaşlarına büyük önem verdiğini kaydetti.

“Kimlik bir aidiyettir. Bunca yıldır ihmal edilen yurt dışındaki vatandaşlarımızın zahmetsiz bir şekilde e-kimlik edinebilmeleri, ülkeleri ile bağlarını güçlendirecektir” diye konuşan Evren, eskiden yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin tatile geldikleri zaman yapabildikleri bu işlemleri yeni proje ile bulundukları ülkede yapmalarının önünün açıldığını ifade etti.

E-kimlik uygulamasına bakanlık olarak büyük önem verdiklerini ifade eden Bakan Evren, bütün nüfus verilerinin kaymakamlıklardaki kalın kütük defterlerinden bilgisayar ortamına geçirilmesi için hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini, son 8 ayda, daha önce iki yılda girilen kadar veriyi girmeyi başardıklarını ve tüm verilerin mayıs ayında tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Bakan Evren, sayıları net olarak bir türlü bilinmeyen yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, dış temsilciliklerde başlatılacak bu yeni uygulama ile gerçek sayılarının netleşeceğini de sözlerine ekledi.