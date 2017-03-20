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Londra’da ‘Aziz Patrick Günü’ yürüyüşü

— 20 Mart 2017

İrlanda’nın milli günlerinden  Aziz Patrick Günü kutlamaları kapsamında  İngiltere‘nin başkenti  Londra‘da yürüyüş düzenlendi.
Londra Belediyesinin organize ettiği yürüyüşe  Birleşik Krallık‘ın çeşitli bölgelerinden dernekler, spor kulüpleri ve orkestraların yanı sıra kentte yaşayan yabancı ülkelerin vatandaşları da geleneksel giysi, makyaj ve müzikleriyle katıldı.
Kentin simgesel mekanlarından Piccadilly Caddesi’nden başlayan yürüyüş, Piccadilly Circus ve Trafalgar Meydanı’ndan geçilerek Whitehall Caddesi’nde sona erdi.
Kentin turistik bölgesinde düzenlenen yürüyüşü, kaldırımlarda toplanan çok sayıda turist izledi.
Yürüyüşün ardından Trafalgar Meydanı’nda hazırlanan  Aziz Patrick Günü festival alanında kutlamalar devam etti.
İrlanda’nın koruyucu azizi kabul edilen Patrick’in öldüğü 17 Mart, her yıl Hristiyanlığın İrlanda’ya geldiği gün olarak kutlanıyor. Dünya genelindeki İrlandalılar,  Aziz Patrick Günü’nde İrlanda kültür ve mirasını da kutluyor.

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