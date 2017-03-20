Sarhoş şoför bir cana kıydı

Londra’nın Hainult bölgesinde içkili araç kullanan bir şoför bir yayaya çarparak ölümüne neden oldu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde 1.45’te Whalebone Lane North’da meydana gelen kazadan sonra olay yerine gelen ambulans ekibinin tüm müdahalesine karşılık yaralanan 47 yaşındaki erkek, 2.30 sularında hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerinde duran aracın şoförü ise tehlikeli ve içkili araç kullanmak iddialarıyla polis tarafından tutuklandı. Şoförün, Doğu Londra’daki bir polis karakolunda sorguya alındığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede uzun bir süre kordon altında tutuldu.

Çarpmaya şahit olanların Chadwell Heath’deki Ağır Kazalar Soruşturma Birimi’nin 020 8597 4874 numaralı telefonunu aramaları istendi.