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Trafik kazasında bir erkek bıçak yaraları ile bulundu

— 20 Mart 2017

Hendon Way.

Kuzey-Batı Londra’da meydana gelen trafik kazası sonucu bir erkek bıçak yaraları ile hastaneye kaldırıldı.

Üç aracın dün saat 8.20 sularında Hendon Way’de karıştığı kaza yerine gelen polis ve ambulans ekibi, bir erkeği bıçakla yaralanmış halde buldu. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun hayati tehlike taşımadığı öğrenildi. Polis ise yaralının daha önce Graham Road’daki bir soygun olayının kurbanı olabileceğini düşünüyor.

Uzun bir süre kapalı tutulan yoldaki olayla ilgili polis soruşturmayı sürdürürken, şu ana dek herhangi bir tutuklama yapılmadığını açıkladı.

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