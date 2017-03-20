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Ulusal Galeri’de bir tablo saldırıya uğradı

— 20 Mart 2017

Londra’nın ünlü sanat galerilerinden Ulusal Galeri (National Gallery)’de geçtiğimiz Cumartesi günü sergilenen bir tablo saldırıya uğradı.

Thomas Giansborough’nun 1785 tarihli ‘Morning Wall’ adlı eseri kesici bir aletle çizildi. Öğleden sonra 2.15 sularında meydana gelen olaydan sonra 64 yaşında Keith Gregory adlı kişi saldırıyı gerçekleştirme suçlaması yapılarak polis tarafından gözaltına alındı. Yaşlı adamın bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz belli olmazken, tabloda iki uzun çizik oluştuğu ancak destek tuvalinin zarar görmediği açıklandı.

Galeri sözcüsü, resmin sergilenmeden kaldırıldığını, zarar gören tablo için uzmanların inceleme yaptığını söyledi. Galerinin doğu kanadı da bu saldırı sonrası iki saatliğine kapatıldı.

Bu arada belli bir adresi belirlenemeyen saldırgan Keith Gregory’nin bugün Westminster Magistrates Court’ta hakim karşısına çıkartılacağı da belirtildi.

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