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Brexit sonrası savunma paktı gündemde

— 21 Mart 2017

Theresa May-Angela Merkel.

İngiliz Financial Times gazetesinin İngiliz ve Alman savunma bakanlıkları kaynaklarına dayandırdığı habere göre, iki ülke İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde (Brexit) savunma alanındaki işbirliklerini artırmaya dönük adımlar atacak.

Haberde, bunda İngiltere Başbakanı Theresa May’in, ülkesinin Brexit’le beraber sırtını Avrupa’ya dönmediğini gösterme çabasının ve zorlu geçecek Brexit müzakereleri için AB üyesi ülkelerin “iyi niyetini kazanma” amacının etkili olduğu aktarıldı.

Haberde iki ülkenin işbirliğinin siber güvenlik, eğitim ve deniz devriyesi alanında yoğunlaşacağı belirtildi. İngiltere’nin geliştirdiği yeni helikopter modeli Wildcat’in bu yıl Akdeniz’de bir Alman gemisinde kullanılacak olması olası işbirliğinin emarelerinden biri olarak gösterildi.

İngiltere ve Almanya’nın mevcut savunma ilişkilerine de değinilen haberde, iki ülkenin Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde Rusya’ya karşı aldıkları roller hatırlatıldı. İngiltere’nin Estonya’da, Almanya’nın da Litvanya’da NATO güçlerine liderlik ettiği ifade edilen haberde, iki ülkenin ayrıca Suriye ve Irak’ta da DEAŞ’a karşı mücadele ettiği vurgulandı.

Almanya’nın askeri öneminin İngiltere ve Fransa’nın gerisinde olduğu bildirilen haberde, gündemdeki işbirliğinin Brexit bağlamında yine de sembolik önem taşıdığı kaydedildi. (DÜNYA.COM)

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