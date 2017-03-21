Çavuşoğlu Washington Times’a Kıbrıs sorununu yazdı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Times’a yazdığı makalede, tüm tarafların Kıbrıs’ta barış, istikrar ve işbirliği için çalışması gerektiğini ifade ederek, “Şimdi, uzun süreli çabalarımızın karşılık verilmesi zamanıdır” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post gazetesinde “Türkiye’nin Kıbrıs Vizyonu” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Vizyonlarının adayı bir barış, istikrar, işbirliği ve ekonomik refah kalesi haline getirmek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, tüm tarafların adada barış, istikrar ve işbirliği için çalışması gerektiğini dile getirdi. Doğu Akdeniz’in zorluklarla mücadele güvenlik sorunlarıyla mücadele ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, başarısız devletler, toplu göç ve terörizmin bölgeyi etkilediğini dile getirerek, bu karışıklık içerisinde bir konuyu çözecek bulunmaz bir fırsatın bulunduğunu vurguladı. Konunun Kıbrıs meselesi olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Hükümetimin gelecek için vizyonu, adayı barış, istikrar, işbirliği ve ekonomik refahın kalesine dönüştürmektir. Kıbrıs konusu karışık, Günümüzde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ olarak bilinen emsalsiz bir vaka” ifadelerini kullandı.

“RUM KESİMİ, KURUCU ANLAŞMALARI VE ANAYASAYI İHLAL ETTİ”

Ülkenin yaklaşık 60 yıl önce İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve iki kurucu halk tarafından 3 anlaşma temelinde kurulduğunu yazan Çavuşoğlu, “Bu iki topluluk, yüzyıllardır aynı adada yaşıyor. Hala farklı din, kültür ve etnik kökene sahipler” dedi.

Bu özel mekanizmanın 1960 yılında kurulduğunu dile getiren ve iki toplumun barış içinde yan yana yaşamasını amaçladığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Ne yazık ki, bu tecrübe yalnızca 3 yıl sonra başarısızlıkla sonuçlandı. Rum kesimi, kurucu anlaşmaları ve Anayasayı ihlal ederek Kıbrıslı Türk ortaklarını genç devletin tüm organlarından zorla tasfiye etti. 1964 yılında BM Barış Gücü, Kıbrıslı Türkleri etnik temizlemeden korumak için adada kuruldu. İki taraf arasında 1968 yılında başlatılan müzakerelere rağmen, 1974 yılında Yunanistan’daki askeri cunta Kıbrıs’ı ilhak etme girişiminde bulundu” ifadelerini kullandı.

Diğer devletlerin Güney Kesimle uzlaşıya varmasına rağmen Kıbrıs Türklerinin 1983 yılında kendi cumhuriyetini kurduğunu bildiren Çavuşoğlu, hedefin yeni bir ortaklık olduğunu sözlerine ekledi.

“TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRK TARAFI KARARLI”

Kıbrıslık Türklere, Türkiye’nin verdiği desteği vurgulayan Çavuşoğlu, adadaki mevcut statükonun her iki kesim tarafından da kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi. Etnik tansiyonun olmadığı yeni, müreffeh Kıbrıs’ı ilgili tüm taraflar memnuniyetle karşılayacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, gücün iki toplum arasında paylaşılması gerektiğini aktardı.

Kuzey Kıbrıs’taki kamuoyu yoklamalarının Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğunun Türk garantörlüğünün olmadığı bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini gözler önüne serdiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, bu genel çerçevede kapsayıcı bir anlaşmaya varılması halinde Rum Kesimin, Kıbrıslı Türklerin siyasi olarak eşit ortak olduğunu kabulleneceğini söyledi. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının bir anlaşmaya varılması konusunda kararlı olduğunu belirterek, “Şimdi, uzun süreli çabalarımızın karşılık verilmesi zamanıdır” dedi. (HABERKIBRIS)