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Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

— 21 Mart 2017

Gazeteci Tayfun Talipoğlu 55 yaşında İzmir’deki evinde hayatını kaybetti.

Talipoğlu saat 01.00 sıralarında Konak’taki evinde fenalaşarak yere yığıldı. Evde bulunan bir arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Talipoğlu’na ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Talipoğlu, daha sonra ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırsa da kurtarılamayarak ancak 55 yaşında hayatını kaybetti.

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere konuşan Talipoğlu’nun oğlu Candaş Talipoğlu, “Bu geçirdiği üçüncü kalp kriziydi. Daha önce de bu tarz rahatsızlığı olmuştu. Stent takılmıştı. Herhalde yakın aralıklarla üst üste gelince bu sefer bünyesi dayanamadı. Arkadaşlar müdahalede bulunmuş 45 dakika ama olmadı. Defin Ankara’da olacak. Yarına yetişir mi bilmiyorum ama yetişmezse perşembe olacak” dedi.

Babasını önümüzdeki günlerde albüm çıkarmayı planladığını aktaran Talipoğlu, cenazenin Ankara’da defnedileceğini söyledi.

Tayfun Talipoğlu kimdir?

1962, Kars doğumlu gazeteci eğitim hayatını Malatya, Eskişehir ve Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu.

Çok sayıda işin ardından Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 1995 yılında Bam Teli programını sunmaya başladı. Bu program uzun yıllar devam etti, öyle ki Talipoğlu’nun çeşitli tiplemeleri ve skeçleri yapıldı.

Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda Ekim 2007’den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olan Talipoğlu’nun bir çocuğu vardı.

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