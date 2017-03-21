Koçgiri mutlu sona yaklaşıyor: 7-0

Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’nin erteleme maçında Koçgiri, Yeşilada’ya 7-0 galip geldi.

Peter May Sports Centre’da rakibine konuk olan Koçgiri oyunun ilk yarısında rakibine gücünü kabul ettirdi.

Konuk takım, Ozan Alkaya, Uğur Bereketoğlu, Mustafa Bashkal, Sivan Sherebayani (penaltı) ve yine Mustafa Bashkal’ın golleriyle ilk 45 dakikayı 5-0’lık üstünlükle kapattı. Son devrede Can Akkaya ile iki gol daha kazanan Koçgiri farkı ve skoru yediye çıkardı.

Koçgiri, gelecek hafta oynayacağı maçtan tek puan aldığı takdirde 1.Küme’ye yükselen ikinci takım olacak. Bu durumda Küçük kaymaklı, Yeşilada ve Mehmetçik’le birlikte 1.Küme’ye çıkacak üçüncü takım olabilmek için play-off maçlarını oynayacak.