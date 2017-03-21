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Leicester’in golcüsüne ölüm tehdidi

— 21 Mart 2017

Jimmy Vardy

İngiliz futbolcu Vardy, Leicester City’yi tarihinde ilk kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıran İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri’nin görevine son verilmesinde etkisi olduğu iddiaları nedeniyle ölümle tehdit edildiğini bildirdi.

Tehditleri korkunç olarak nitelendiren 30 yaşındaki milli oyuncu, “UEFA Şampiyonlar Ligi’nde  Sevilla ile oynadığımız ilk maçtan sonra bir toplantıya katıldığım iddia edildi, fakat karşılaşmanın ardından 3 saat boyunca doping testi için bekledim. İnsanlar da bu duruma inanınca ben ve ailem ölüm tehditleri aldık. Eğer eşiniz araba kullanırken yolu kesiliyorsa ve üstelik arka koltukta da çocuk varsa bu durum hiç iyi değil.” ifadelerini kullandı.
Vardy, yaklaşık bir ay önce Ranieri’nin görevden alınmasında payı olduğu iddialarını sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla reddetmişti.
Öte yandan Leicester City, Ranieri ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı 4 maçın tümünü kazandı. Vardy, söz konusu 4 karşılaşmada 3 gol kaydetti. (SPORVADİSİ)

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