Liseliler Türkiye’yi, İngiltere’de temsil edecek

First Lego League (FLL) Ulusal Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden öğrenciler ‘En İyi Robot Performans’ ve ‘Mekanik Tasarım’ ödüllerini kazandı. Robot performansta tüm turnuvalarda en yüksek puanı alarak önemli bir başarının sahibi oldu. ACI Power Supply Takımı, bu sonuçla İngiltere’de yapılacak olan uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

FIRST Lego Ligi Turnuvası’nın bu yılki teması “Hayvanlar: Yaşam Ortaklarımız” oldu. Bu yıl dünyada yaklaşık 28 bin, Türkiye’de ise 300 takım bu tema üzerinde çalışmalar yaptı. Dünya çapında düzenlenen FIRST Lego Ligi Turnuvası’nda farklı illerden onlarca okul ve yüzlerce proje yarıştı. Turnuva’da İzmir Amerikan Koleji (ACI) ödül aldı. Hazırlık sınıfı öğrencileri Arif Kerem Dayı, Melih Sarı, Ziya Kaan Akdemir, Aral Balsarı, Öykü Elif Aydın, Belican Alpaydın, Burak Canbol, Umut Ardil Murat, Arjen Fahri Yumuk ve Ada Evren’den oluşan ACI Power Supply Takımı, Fizik öğretmenleri Civan Kaya Duman ve Fatma Bildacı liderliğinde; yaralı sokak hayvanlarına en kısa sürede bilinçli yardım yapılabilmesi için bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

ACI takımı, iki büyük ödülün de sahibi oldu. ACI Power Supply Takımı; ‘Robot Performans Birincilik Ödülü’ ve ‘Mekanik Tasarım Ödülü’nü kazandı. Ayrıca robot performansta tüm turnuvalarda alınan en yüksek puanı (318) alarak yarışmanın rekorunu kırdı.

İzmir Amerikan Koleji (ACI)öğrencileri, FIRST Lego Ligi Ulusal Turnuvası’ndaki başarıları sonucunda 21-25 Haziran’da İngiltere’de yapılacak ‘Open European Championship’te hem Türkiye’yi, hem de okullarını temsil etme hakkına sahip oldu. Büyük bir gurur ve coşku yaşayan ACI Power Supply Takımı, dünyanın dört bir yanından okul takımlarının yarışacağı İngiltere’deki uluslararası turnuva için şimdiden çalışmalara başladı. (HÜRRİYET)