Melihat Gülses ve Hoş Seda kulakların pasını sildi

TÜRK Sanat müziğinin duru seslerinden Melihat Gülses konuk sanatçı olarak Hoş Seda Türk Sanat Müziği Korosunun konserinde sahne aldı.

Londra’da faaliyet gösteren Hoş Seda Türk Sanat Müziği Korosu, Türk müziğinde iz bırakan kadın söz yazarları ve bestecilerin eserlerinden oluşan eserleri sanatseverler için seslendirdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında gerçekleşen konser ile Hoş Seda Korosu ve Melihat Gülses kulakların pasını sildi.

Radyo program yapımcısı Melek Yalçın’ın sunuculuğu üstlendiği konserde açılış ve selamla konuşması yapan Hoş Seda Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Dilek Altunkaş, günümüzde kadınların istendiği oranda temsil edilmediğini belirterek, “Sevgili kadınlar, gücünüzün farkında ve güçlü olun. Kadın güçlenirse, toplum güçlenir.” dedi.

Stoke Newington’daki New Church’te gerçekleşen konsere ünlü sanatçı Melihat Gülses’in İstanbul Üniversitesi, İstanbul kemençesi öğretim görevlisi Neva Cansın Gülses de katıldı.

Konserin ilk bölümünde sanatseverlerin huzuruna çıkan 22 kişilik Hoş Seda Korosu, 16 parçadan oluşan repertuarla Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Dinleyicilerden büyük alkış alan Hoş Seda Korosu, konserin ikinci bölümünde sahneyi Melihat Gülses’e bıraktı.

MELİHAT GÜLSES’TEN HOŞ SOHBET

Büyük alkışla sahneye gelen Melihat Gülses güzel sesinin yanı sıra hoş sohbetiyle de kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Yıllar önce Londra’da düzenlenen uluslararası vokal toplantısında Türkiye’yi temsil ettiğini ve burada başından geçen komik olayları anlatan Gülses, dinleyicileri adeta kahkahaya boğdu. Seslendirdiği şarkılar arasında dinleyicilerle karşılıklı sohbet eden Gülses, konserde kendisine eşlik eden kızı Neva Cansın Gülses ile arasında geçen ‘kadın’ temalı diyaloglarla da hem güldürdü hem de düşündürdü.

BAHA YETKİN’DEN BÜYÜK BAŞARI

Kısa süre önce Londra’ya taşınan başarılı müzisyen Baha Yetkin’in yönetimindeki Hoş Seda Korosunun imza attığı işler Türkçe konuşan toplumlar arasında oldukça beğeni topluyor. Müzik alanındaki çalışmaları ile hem ‘yetkinliğini’ hem de ‘etkinliğini’ gözler önüne seren Baha Yetkin, ünlü sanatçı Gülses’in Londra’ya gelmesinde de büyük rol oynadı.