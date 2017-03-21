Mutlulukta İngiltere 19’uncu, Türkiye ise 69’uncu

Stoke Newington’da 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı— 21 Mart 2017
Kuzey Londra’nın Stoke Newington bölgesinde dün gece ihbar üzerine Lordship Road’a giden polis ve ambulans servisi 15 yaşındaki bir genci bıçakla yaralanmış olarak buldu.
Birleşmiş Milletler dünya mutluluk endeksine göre Dünya Mutluluk Günü’nde ülke sıralamalarını yayınladı. Dünyanın en mutlu ülkesi Norveç olarak başı çekerken, İngiltere 19., Türkiye ise 69. sırada yer aldı.
DHA mikrofonlarına konuşan İngilizlerin çoğu bir iş sahibi olmak ve sevdiği işi yapmanın onları mutlu ettiğini söyledi. Ayrıca bir aileye sahip olmak ve Londra‘da yaşamının de kendilerini mutlu ettiğini belirten Londralılar, sağlıklı olmanın da mutluluklarında en büyük etken olduğunu ifade ettiler.
Birleşmiş Milletler raporu hazırlanırken mutluluğu artırdığı belirtilen sağlık, sosyal güvence, gelir, iyi yönetim, özgürlükler ve cömertlik gibi unsurları da göz önünde bulunduruyor. Ayrıca yolsuzluk ve özgürlük algısı da sıralamadaki kriterlerin içinde yer alıyor.
Dünya Mutluluk Günü’nde yayınlan raporda, sosyal dayanışmanın mutluluktaki etkisinin çok önemli olduğu ortaya konarken, en büyük mutsuzluk sebeplerinden birinin işsizlik olduğunu belirtildi.
Raporda dünyanın en mutsuz ülkeleri ise; Ruanda, Suriye, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti olarak ifade edildi. (DHA)
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