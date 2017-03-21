Stephen Hawking uzaya çıkacak

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, uzaya gitmeyi planladığını duyurdu.

Hawking, İngiltere‘deki ITV kanalında bir programa yaptığı açıklamada, İngiliz iş adamı Richard Branson‘ın Virgin Galactic adlı uzay turizm şirketiyle uzaya çıkmayı planladığını kaydetti.

Üç çocuk sahibi Hawking, uzaya gitmekten duyacağı mutluluğu çocuk sahibi olmakla kıyasladı.

“Beni kimse uzaya götürmez diye düşünüyordum ancak Branson bana Virgin Galactic’te bir koltuk teklif etti.” diyen 75 yaşındaki Hawking, kendisinin de teklife hemen “Evet” yanıtını verdiğini aktardı.

Ünlü İngiliz bilim adamı Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyor. Vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayan, kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sistemine sadece yanak kaslarından birini kullanarak komut veren Hawking, bu şekilde günde yaklaşık 2 bin 500 kelimeyle iletişim kuruyor ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmaları 40’ın üzerinde dile çevrilen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein‘dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor. (SONDAKİKA.COM)