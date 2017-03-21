Stoke Newington’da 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Kuzey Londra’nın Stoke Newington bölgesinde dün gece ihbar üzerine Lordship Road’a giden polis ve ambulans servisi 15 yaşındaki bir genci bıçakla yaralanmış olarak buldu.

Gece 10.20 sıralarında meydana gelen olayın ardından Doğu Londra’daki bir hastaneye kaldırılan gencin yarasının hayati tehlike taşımadığı öğrenildi. Olaydan sonra Lordship Road ve yakınındaki Lordship Park kapatılarak, kordon altına alındı. Bu olaydan az önce mavi renkli Renault ve gümüşi renkli bir aracın Lordship Park civarında çarpıştığı, bundan sonra da kavga meydana geldiği istihbaratını alan polis, yaralanma olayıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Polisten yapılan açıklamada şu ana dek herhangi bir tutuklama yapılmadığı, bıçaklanma olayıyla ilgili olarak bilgisi olanların Hackney CID’den 101 ve Crimestoppers’dan 0800 555 111 numaralı telefonları aramaları istendi.