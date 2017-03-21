Trabzon, kupada GS FC’yi zor eledi: 3-2

Türk Ligi Federasyon Kupası’nda Trabzonspor, sahası Summer Lane’de GS FC’yi 3-2 yenerek son sekize kaldı.

OLdukça tempolu geçen maçta Bordo-Mavili takımı, 1.Küme’nin yeni takımı GS FC önünde sonuca son dakikalarda gitti. Ridi’nin 25. dakikada çift sarı kartla atılması sonucu uzun süre 10 kişi ile oynamak zorunda kalan Trabzonspor karşısında konuk ekip ilk yarıyı Uğur Aydemir’in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor Adem Ali ve Nurhan’ın vuruşlarıyla skoru lehine çevirdi: 2-1. Bunlara Ali Atmaca karşılık verince GS FC skora dengeyi getirdi: 2-2. Bitime iki dakika kala sahneye çıkan Nurhan oldu ve takımına 3-2’lik galibiyeti getiren sayıyı kaydetti.

Bu maçın ilginç yönü Türkiye’de oynanan Süper Lige dahil Trabzonspor’un, Galatasaray’la oynadığı ve 2-0 kazandığı karşılaşmayla aynı güne denk gelmesi oldu.