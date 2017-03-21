Londra Gazete
Son haberler
19 Mart 2017 - İngiltere’de yaşamak gittikçe zorlaşıyor
19 Mart 2017 - Bozcader’den gençlere ‘Kariyer Günü’ düzenlendi
19 Mart 2017 - Çanakkale’nin yıldönümünde ‘15 Temmuz’ unutulmadı
18 Mart 2017 - Suriye savaşı 6 yaşında
18 Mart 2017 - “Okul bütçelerinde yapılan kesintilere HAYIR!”
Home / Spor / Trabzon, kupada GS FC’yi zor eledi: 3-2

Trabzon, kupada GS FC’yi zor eledi: 3-2

— 21 Mart 2017

 

Türk Ligi Federasyon Kupası’nda Trabzonspor, sahası Summer Lane’de GS FC’yi 3-2 yenerek son sekize kaldı.

OLdukça tempolu geçen maçta Bordo-Mavili takımı, 1.Küme’nin yeni takımı GS FC önünde sonuca son dakikalarda gitti. Ridi’nin 25. dakikada çift sarı kartla atılması sonucu uzun süre 10 kişi ile oynamak zorunda kalan Trabzonspor karşısında konuk ekip ilk yarıyı Uğur Aydemir’in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor Adem Ali ve Nurhan’ın vuruşlarıyla skoru lehine çevirdi: 2-1. Bunlara Ali Atmaca karşılık verince GS FC skora dengeyi getirdi: 2-2. Bitime iki dakika kala sahneye çıkan Nurhan oldu ve takımına 3-2’lik galibiyeti getiren sayıyı kaydetti.

Bu maçın ilginç yönü Türkiye’de oynanan Süper Lige dahil  Trabzonspor’un, Galatasaray’la oynadığı ve 2-0 kazandığı karşılaşmayla aynı güne denk gelmesi oldu.

Haber Okunma Sayısı: 114
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

16 Mart 2017 Perşembe
Sayı 837

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close