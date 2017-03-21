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Türkiye dahil 6 ülkeye elektronik el bagajı yasağı

— 21 Mart 2017

İngiltere hükümeti içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkeye uçuşlarda el bagajında büyük elektronik aletlerin bulundurulmasını yasakladı.

Sky News’un haberine göre yasak, Türkiye, Ürdün, Lübnan, Tunus, Mısır ve Suudi Arabistan’dan yapılacak uçuşları kapsayacak. Yeni kural kapsamında artık 16 cm’den büyük laptoplar, tabletler ve telefonlar el bagajına kabul edilmeyecek. 21 Mart Salı günü Theresa May’in onayıyla yürürlüğe giren yasağın, uçuşlarda güvenliğin sağlanması ve terör-teknoloji bağlantısının en aza indirgenmesi için alınan bir önlem olduğu açıklandı.

Bir hükümet sözcüsü konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bu kuralın bazı uçuşlar ve yolcular için rahatsızlık kaynağı olabileceğinin farkındayız ancak bu kararın Britanya vatandaşlarının güvenliğine yönelik bir girişim olduğunu hatırlatmamız gerekir. Detaylı bilgiler için yolcuların FCO Sehayat direktiflerini (FCO Travel Advice) kontrol etmelerini öneriyoruz.”

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