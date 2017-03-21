Ünlü modelden cesur tatil pozları

Türkiye dahil 6 ülkeye elektronik el bagajı yasağı— 21 Mart 2017
İngiltere hükümeti içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkeye uçuşlarda el bagajında büyük elektronik aletlerin bulundurulmasını yasakladı. Sky News’un haberine göre yasak, Türkiye, Ürdün, Lübnan, Tunus, Mısır ve Suudi Arabistan’dan yapılacak uçuşları kapsayacak. Yeni kural kapsamında artık 16 cm’den büyük laptoplar, tabletler ve telefonlar el bagajına kabul edilmeyecek. 21 Mart Salı günü Theresa May’in onayıyla yürürlüğe…
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