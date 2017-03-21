Walsall yine mağlup: 2-3

Osborne’nun yayın yönetmeni olması tartışılıyor— 21 Mart 2017
İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili, eski maliye bakanı George Osborne’un Evening Standart gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirilmesi tartışmaya neden oldu.
Sky Bet League One’da Walsall, hafta arası aldığı yenilgiden sonra bu kez de deplasmanda Southend’e 3-2 kaybetti
Play-off mücadelesinde hedefe yaklaşan Walsall, bu yenilgilerle hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlanan Erhun Öztümer, sahayı terketmek zorunda kaldı.
İlk yarıyı 18 ve 25’te attığı gollerle 2-0 önde tamamlayan Walsall, son bölümde bu avantajını kullanamadı. Southend, 63-76 ve 83’te kaydettiği gollerle sahadan üç puanla ayrıldı. Maçı 6 bin 756 futbolsever izlerken, Walsall, 39 maçta 53 puanda kaldı ve 11’inci sıraya geriledi.
Walsall, 1 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te rakip sahada Bradford ile mücadele edecek.
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