Walsall yine mağlup: 2-3

Sky Bet League One’da Walsall, hafta arası aldığı yenilgiden sonra bu kez de deplasmanda Southend’e 3-2 kaybetti

Play-off mücadelesinde hedefe yaklaşan Walsall, bu yenilgilerle hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlanan Erhun Öztümer, sahayı terketmek zorunda kaldı.

İlk yarıyı 18 ve 25’te attığı gollerle 2-0 önde tamamlayan Walsall, son bölümde bu avantajını kullanamadı. Southend, 63-76 ve 83’te kaydettiği gollerle sahadan üç puanla ayrıldı. Maçı 6 bin 756 futbolsever izlerken, Walsall, 39 maçta 53 puanda kaldı ve 11’inci sıraya geriledi.

Walsall, 1 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te rakip sahada Bradford ile mücadele edecek.