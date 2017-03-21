Waltham Forest 2-1 yendi

Osborne’nun yayın yönetmeni olması tartışılıyor— 21 Mart 2017
İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili, eski maliye bakanı George Osborne’un Evening Standart gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirilmesi tartışmaya neden oldu.
Essex Senior League Premier Division’da Waltham Forest, uzun bir süre sonra galibiyeti hatırladı.
Rakip sahada Basildon United ile karşılaşan Waltham Forest, sahadan 2-1’lik skorla ve üç puanla ayrıldı.
İlk yarıyı da 1-0 önde kapatan Foesrt, 34 ve 55’te attığı gollerle sevinen taraf oldu. 64 biletli seyircinin izlediği maçtan sonra Waltham Forest, 38 maçta 52 puana ulaşarak 12’inci sıraya yükseldi.
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