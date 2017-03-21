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Waltham Forest 2-1 yendi

— 21 Mart 2017

Essex Senior League Premier Division’da Waltham Forest, uzun bir süre sonra galibiyeti hatırladı.

Rakip sahada Basildon United ile karşılaşan Waltham Forest, sahadan 2-1’lik skorla ve üç puanla ayrıldı.

İlk yarıyı da 1-0 önde kapatan Foesrt, 34 ve 55’te attığı gollerle sevinen taraf oldu. 64 biletli seyircinin izlediği maçtan sonra Waltham Forest, 38 maçta 52 puana ulaşarak 12’inci sıraya yükseldi.

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