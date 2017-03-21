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Yeni Boğaziçi, Fener’i 2-1’le geçti

— 21 Mart 2017

Fotoğraflar:YUNUS DALGIÇ

Birinci Küme erteleme maçında Yeni Boğaziçi, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

Douglas Eyr Sports Centre’da ligde son sırada yer alan rakibine konuk olan Yeni Boğaziçi, İlk 45 dakika içinde bulduğu gollerle sonuca gitti. Zaman zaman Fenerbahçe de rakibine zor anlar yaşattı.

Yeni Boğaziçi, Denzel ve Kondrad’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Fenerbahçe, son yarıda Şenol Bayram’la tek gol atabildi. Geçen hafta aldığı üç puanla kümede kalma yolunda umutlanan Fenerbahçe’nin kaderi son üç maçta belli olacak.

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