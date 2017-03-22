Araba yayaların üstüne sürdü

Biri polis, ölen ve yaralananlar var— 22 Mart 2017
Londra Emniyet Müdürlüğü’nden parlamento saldırısı ile ilgili olarak yapılan ilk açıklamada, bir polis memuru da dahil ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Görgü tanıkları parlamentodaki olayın yanı sıra, Londra’nın en kalabalık yerlerinden olan Westminster Köprüsü üzerinde bir aracın da yayaların üstüne sürüldüğünü söylüyor.
Bir görgü tanığı yerde yatan en az 5 kişi gördüğünü belirtti.
Olay yerinin havadan çekilen görüntülerinde bir aracın Westminster Köprüsü girişinde, parlamento binasının bariyerlerine çarpmış olduğu görülüyor.
(BBC TÜRKÇE)
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