Biri polis, ölen ve yaralananlar var

Londra Emniyet Müdürlüğü’nden parlamento saldırısı ile ilgili olarak yapılan ilk açıklamada, bir polis memuru da dahil ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Ancak açıklamayı yapan polis yetkilisi BJ Harrington sayı veremeyeceğini söyledi.

Olayın “terör saldırısı” olarak değerlendirildiği ve “terörle mücadele birimlerinin” saldırıyı soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

İngiliz polisi Londralılardan Parlamento ve bakanlıkların bulunduğu yerlere gidilmemesini istedi.

Olayın görüntü ve fotoğrafları elinde bulunanların da bunları polis teslim etmeleri talep edildi.

Bu arada Londra Emniyet Müdürü Vekili Craig Mackie’nin de saldırı sırasında bölgede bulunduğu ve görgü tanıklarından biri olduğu açıklandı.

LONDON EYE DURDU, TURİSTLER KABİNLERDE BEKLİYOR

Turistlerin Londra’yı havadan görmek için bindiği dev dönme dolap “London Eye” saldırının ardından durduruldu.

Turistler dönme dolabın kabinlerinde bekletiliyor. (BBCTÜRKÇE)