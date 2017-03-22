Bolton Wanderers 4-2 galip

Jem Paul Karacanlı Bolton Wanderers, rakip sahada Oxford United’ı 4-2 yenip lideri Sheffiled United’ı takibe devam etti.

7 bin 146 kişinin izlediği maçta 4 ve 23’te attığı gollerle 2-0 öne geçen Bolton, 42’de kalesinde bir gol gördü. 60’da rakip defansın kendi kalesine attığı golle skoru 3-1 yapan konuk Bolton, 75’de bir gol daha yedi. 90+4 ise son golü atan Bolton sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Her geçen maçta daha çok şans alan Jem Paul Karacan, bu kez 29 dakika sahadaydı. İlk iki maçta toplam 19 dakika görev yapan, üçüncü karşılaşmasında forma giyemeyen Jem Paul Karacan başarılı grafk çizmeye devam ediyor.

Bolton, 38 maçta 72 puanla liderin altı puan gerisinde yer alıyor.