Braintree, evinde 3-1 yenik

Ölü sayısı 4’e çıktı, 20 yaralı var— 22 Mart 2017
Londra Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aralarında saldırganın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü belirtildi.
Vanarama National League’de Braintree, dün akşam sahasında oynadığı maçta Woking’e 3-1 yenildi.
Kendi gibi küme düşmeme mücadelesi veren rakibi karşısında bekleneni veremeyen Hakan Ramis’in ekibi 25-27 ve 70’de yediği gollerle sahayı puansız terketti. Braintree, 39 maçta 45 puanla 18’inci sırada kaldı.
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