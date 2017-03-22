Londra Gazete
Son haberler
22 Mart 2017 - Türk Deniz Şehitliğinde Çanakkale Zaferi coşkusu
19 Mart 2017 - İngiltere’de yaşamak gittikçe zorlaşıyor
19 Mart 2017 - Bozcader’den gençlere ‘Kariyer Günü’ düzenlendi
19 Mart 2017 - Çanakkale’nin yıldönümünde ‘15 Temmuz’ unutulmadı
18 Mart 2017 - Suriye savaşı 6 yaşında
Home / Spor / Fenerbahçe, Mesut Özil’e yıllık 6 milyon euro teklif edecek

Fenerbahçe, Mesut Özil’e yıllık 6 milyon euro teklif edecek

— 22 Mart 2017

Fenerbahçe‘nin, Arsenal ile kontratının bitmesine 1 yıl kalan Mesut Özil‘i transfer etmek istediği öne sürüldü.

İngiliz The Telegraph ve Mirror’da çıkan haberde; Arsenal‘in kontrat tekliflerini reddeden Mesut Özil‘i bedava kaybetmek istemeyen Arsene Wenger‘in gelen teklifleri dinleyeceği yazıldı. Fenerbahçe‘nin uzun süredir Mesut Özil ile ilgilendiği ve Türk yıldıza yıllık 6 milyon Euro net maaş önereceği bilgisi verildi. Sarı lacivertli kulübün Robin van Persie’yi bu yaz satmak istediği, buradan doğacak kontrat boşluğuyla Mesut Özil‘i transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi.

İSTANBUL’DAN VİLLA ALACAK

Mesut Özil‘in önümüzdeki günlerde Türkiye güzeli seçilen kız arkadaşı Amine Gülşe ile bir ilişkisi olduğu, evlenmeyi planladığı ve İstanbul‘dan 6 milyon Euro’ya bir villa almayı planladığının altı çizildi.

Fenerbahçe‘nin, Mesut Özil‘in İstanbul‘a yerleşme planlarından haberdar olduğu ve bunun üzerine iletişime geçtiği yazıldı. Arsenal‘in ise Mesut Özil için 35 milyon Euro gibi bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı notu düşüldü.

“BÜYÜK KULÜPTEN TEKLİF YOK”

Haberde ayrıca, Arsene Wenger‘in Mesut Özil‘i kötü performansı ve düşük fizik gücü nedeniyle 15 Şubat’taki 5-1’lik Bayern Münih maçından beri ilk 11’e almadığı yazılarak, Alexis Sanchez’in aksine Türk yıldıza herhangi bir büyük kulüpten teklif gelmediği ifade edildi.(SPORX)

Haber Okunma Sayısı: 9
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

16 Mart 2017 Perşembe
Sayı 837

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close