Fenerbahçe, Mesut Özil’e yıllık 6 milyon euro teklif edecek

Fenerbahçe‘nin, Arsenal ile kontratının bitmesine 1 yıl kalan Mesut Özil‘i transfer etmek istediği öne sürüldü.

İngiliz The Telegraph ve Mirror’da çıkan haberde; Arsenal‘in kontrat tekliflerini reddeden Mesut Özil‘i bedava kaybetmek istemeyen Arsene Wenger‘in gelen teklifleri dinleyeceği yazıldı. Fenerbahçe‘nin uzun süredir Mesut Özil ile ilgilendiği ve Türk yıldıza yıllık 6 milyon Euro net maaş önereceği bilgisi verildi. Sarı lacivertli kulübün Robin van Persie’yi bu yaz satmak istediği, buradan doğacak kontrat boşluğuyla Mesut Özil‘i transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi.

İSTANBUL’DAN VİLLA ALACAK

Mesut Özil‘in önümüzdeki günlerde Türkiye güzeli seçilen kız arkadaşı Amine Gülşe ile bir ilişkisi olduğu, evlenmeyi planladığı ve İstanbul‘dan 6 milyon Euro’ya bir villa almayı planladığının altı çizildi.

Fenerbahçe‘nin, Mesut Özil‘in İstanbul‘a yerleşme planlarından haberdar olduğu ve bunun üzerine iletişime geçtiği yazıldı. Arsenal‘in ise Mesut Özil için 35 milyon Euro gibi bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı notu düşüldü.

“BÜYÜK KULÜPTEN TEKLİF YOK”

Haberde ayrıca, Arsene Wenger‘in Mesut Özil‘i kötü performansı ve düşük fizik gücü nedeniyle 15 Şubat’taki 5-1’lik Bayern Münih maçından beri ilk 11’e almadığı yazılarak, Alexis Sanchez’in aksine Türk yıldıza herhangi bir büyük kulüpten teklif gelmediği ifade edildi.(SPORX)