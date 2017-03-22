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Gergin maçı Yalova aldı: 3-2

— 22 Mart 2017

 

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme’nin erteleme maçında lider Yalova, Esenler’i de 3-2 mağlup etti.

Zaman zaman sertleşen oyun, ikinci  yarısında yaşanan karşılıklı itiş-kakışlar nedeniyle 10 dakika kadar durdu. Sahaya oldukça eksik kadro ile çıkan, antrenör Berk Emül’ü de oynatan Esenler karşısında naçın başlarında Yalova oyuna daha hakimdi. Bu yarıda Yalova Yusuf’un frikikten ve Kamal’ın kaydettiği gollerle 2-0’lık üstünlük sağladı. Ancak son 45 dakikada Esenler toparlanarak Junior ve Berk Emül’ün golleriyle skoru 2-2 yapmayı bildi.

Lider Yalova kalan sürede Tarkan’la son sayısını bulup, bu zorlu 90 dakikadan 3-2 galip ayrıldı.

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