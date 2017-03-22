Havalimanındaki yeni uygulama Cuma günü başlayacak

Atatürk Havalimanı’nda bugün sabah saatlerinde, THY’nin ilgili birimlerinin, ABD ve İngiltereuçuşlarının güvenlik kontrollerini yapan Gözen Güvenlik yetkilileri ve Sivil Havacılık yetkililerinin bir araya gelerek toplantı yaptıkları, uygulamada nelerin yapılması gerektiğini görüştükleri belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Havalimanı çıkışlı yolculardan daha ziyade transit olarak gelen ve İstanbul üzerinden ABD’ye gidecek yolcuların beraberlerindeki elektronik cihazların konusunun öncelikle ele alındığı bildirildi.

‘EL BAGAJLARINI KARGO BÖLÜMÜNE VERECEĞİZ’

Atatürk Havalimanı’nda bugün sabah saatlerinde, THY’nin ilgili birimlerinin, ABD ve İngiltereuçuşlarının güvenlik kontrollerini yapan Gözen Güvenlik yetkilileri ve Sivil Havacılık yetkililerinin bir araya gelerek toplantı yaptıkları, uygulamada nelerin yapılması gerektiğini görüştükleri belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Havalimanı çıkışlı yolculardan daha ziyade transit olarak gelen ve İstanbul üzerinden ABD’ye gidecek yolcuların beraberlerindeki elektronik cihazların konusunun öncelikle ele alındığı bildirildi.

Transit yolcuların çıkış yaptıkları ülkelerdeki istasyonlara konuyla ilgili talimatların gönderilmeye başlandığını belirten bir yetkili, “Öncelikle yolcunun ilk çıkış yaptığı istasyonda elindeki elektronik cihazı valizine koyması için tedbirleri alıyoruz. Ulaşılamayan ve İstanbul’a kadar cihazını koymak istemeyen yolcuların ellerindeki cihazları da burada transit salonda uçağa binerken alıp el bagajları kargo bölümüne vereceğiz” dedi.

Yetkililer uygulamanın Cuma günü başlayacağını belirterek, ABD’ye ve İngiltere’ye uçacak tüm yolculara ulaşarak bilgilendirmeyi amaçladıklarını söylediler.

Transit yolcuların çıkış yaptıkları ülkelerdeki istasyonlara konuyla ilgili talimatların gönderilmeye başlandığını belirten bir yetkili, “Öncelikle yolcunun ilk çıkış yaptığı istasyonda elindeki elektronik cihazı valizine koyması için tedbirleri alıyoruz. Ulaşılamayan ve İstanbul’a kadar cihazını koymak istemeyen yolcuların ellerindeki cihazları da burada transit salonda uçağa binerken alıp el bagajları kargo bölümüne vereceğiz” dedi.

Yetkililer uygulamanın Cuma günü başlayacağını belirterek, ABD’ye ve İngiltere’ye uçacak tüm yolculara ulaşarak bilgilendirmeyi amaçladıklarını söylediler. (MYNET.COM)