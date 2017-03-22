İngiliz Parlamentosu’nda yaşananlar

İngiltere’de kamu borçlanması Şubat’ta azaldı— 22 Mart 2017
İngiltere’de kamu bankaları hariç kamu borçlanması 19,9 milyar sterlin azalarak 47,8 milyar sterlin seviyesine geriledi.
Bütün dünyada son dakika olarak duyurulan gelişmenin ardından bina giriş çıkışlara kapatılırken, parlamentoda yaşananları kameralar kaydetti.
“BEN BURADA OTURACAĞIM”
Parlamento binasının dışında saldırı yaşanırken toplantı halindeki milletvekillerinden bazılarının ayağa kalktıkları görülüyor. o esnada konuşma yapan bir milletvekilinin “Ben evde oturarak zaman geçirmeyeceğim. Ben burada oturacağım. Siz de burada oturun.” sözleri duyuluyor.
PARLAMENTO BİNASINDA SIĞINAK VAR
Oldukça eski bir tarihe sahip olan İngiltere Parlamento binasının altında saldırı halinde milletvekilleri ve devlet yetkililerinin saklanabilecekleri sığınaklar olduğu biliniyor. Ancak saldırı sırasında vekillerin sığınağa gizlenmedikleri görülüyor. (HABERLER.COM)
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