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İngiliz Parlamentosu’nda yaşananlar

— 22 Mart 2017

Bütün dünyada son dakika olarak duyurulan gelişmenin ardından bina giriş çıkışlara kapatılırken, parlamentoda yaşananları kameralar kaydetti.

“BEN BURADA OTURACAĞIM”

Parlamento binasının dışında saldırı yaşanırken toplantı halindeki milletvekillerinden bazılarının ayağa kalktıkları görülüyor. o esnada konuşma yapan bir milletvekilinin “Ben evde oturarak zaman geçirmeyeceğim. Ben burada oturacağım. Siz de burada oturun.” sözleri duyuluyor.

PARLAMENTO BİNASINDA SIĞINAK VAR

Oldukça eski bir tarihe sahip olan İngiltere Parlamento binasının altında saldırı halinde milletvekilleri ve devlet yetkililerinin saklanabilecekleri sığınaklar olduğu biliniyor. Ancak saldırı sırasında vekillerin sığınağa gizlenmedikleri görülüyor. (HABERLER.COM)

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