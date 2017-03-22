İngiliz vekillerden BBC’ye Brexit eleştirisi— 22 Mart 2017
İngiltere’de bir grup milletvekili, BBC’yi, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine yönelik tarafsız yayın yapmamakla suçladı.
İngiltere‘de bir grup milletvekili, BBC‘yi, ülkenin Avrupa Birliği‘nden (AB) çıkış sürecine yönelik tarafsız yayın yapmamakla suçladı.
İngiltere’nin AB‘den ayrılmasını (Brexit) destekleyen bir grup vekil, BBC‘nin Brexit yayınlarına ilişkin eleştirileri içeren mektubu kuruma gönderdi. Yaklaşık 80 vekilin imza attığı mektupta, “AB referandum u öncesindeki Brexit’e ilişkin kötümser yayın politikasının halen kırılamadığı ve gerçeklerin kabul edilemediği” eleştirisi yer aldı. BBC’nin yayınlarında özellikle AB‘den ayrılmak için oy verip bu kararından pişman olan seçmenlere odaklandığını iddia eden vekiller, ayrıca referandum dan bu yana Brexit’le ilgili ekonomi haberlerinin de “çarpıltıldığını” öne sürdü.
BBC’nin yayınlarında Brexit yanlısı görüşleri adil şekilde yansıtmadığını savunan İngiliz milletvekilleri, “Bu durum BBC‘nin, AB‘den çıkış için oy vermiş yüzde 52’lik kesimle bağını zayıflatıyor. Eğer siyasiler ve kamu BBC‘yi tarafsız aracı olarak göremezlerse, o zaman kurumun geleceğinden şüphe duyulur.” uyarısında bulundu.
BBC’DEN CEVAP
BBC’den yapılan açıklamada ise, kurumun işinin “Brexit’e ilişkin konuları kamu adına tüm boyutlarıyla ele almak, analiz etmek ve siyasi yelpazede politikacıları sorumlu tutmak” olduğu bildirilerek, “BBC bunu yapıyor. Bunu yapmaya da devam edecek. Tam da bu sebeple halk BBC‘ye güveniyor.” ifadesi kullanıldı.
Ülkede geçen yıl yapılan AB referandum unda halkın yüzde 52’si Brexit’ten yana oy kullanmıştı. (AA)
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