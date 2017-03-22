İngiltere’de kamu borçlanması Şubat’ta azaldı

İngiltere‘de kamu bankaları hariç kamu borçlanması 19,9 milyar sterlin azalarak 47,8 milyar sterlin seviyesine geriledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede kamu bankaları hariç 2016 Nisan–2017 Şubat’ta toplam kamu borçlanması bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 19,9 milyar sterlin azalarak 47,8 milyar sterlin seviyesine geriledi.

ONS açıklamasında, İngiltere‘de kamu borçlanmasında şubat ayı itibarıyla 2008 yılının şubat ayından bu yana en düşük seviyenin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisinin (OBR) tahminlerine göre ülkede mart ayının sonuna kadar yıllık toplam kamu borçlanmasının 51,7 milyar sterline ulaşmasının beklendiğine vurgu yapıldı.

Bu yılın şubat ayında,kamu bankaları hariç, aylık kamu borçlanması ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2,8 milyar sterlin azalarak toplam 1,8 milyar sterline geriledi.

Açıklamada şubat ayındaki kamu borçlanmasının aylık bazda 2007 yılının şubat ayından bu yana görülen en düşük seviye olduğu kaydedildi.

ONS açıklamasında kamu bankaları ve İngiltere Merkez Bankası hariç, 2017 yılı şubat ayının sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu borcunun 1 trilyon 591,6 milyar sterline ulaştığı belirtildi.

Güncel verilere göre İngiltere‘de toplam kamu borcu ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 80’i seviyesinde. (AA)