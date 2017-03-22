Kuzey Londra’da, bir kadın bıçaklandı

Kuzey Londra White Hart Lane’de meydana gelen olayda bir kadın bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ihbar üzerine dün (21 Mart Salı) olay yerine 14.45’te ulaşan polis ve ambulans ekibi bir evde bıçakla yaralı bir kadın buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hava ambulansı ile Doğu Londra’daki bir hastaneye kaldırılan kadının durumunun hayati tehlike teşkil etmediği öğrenildi.

Haringey Polisi ise ilk soruşturmada bir erkeği gözaltına aldı ve Kuzey Londra’da bir polis merkezinde tutmaya başladı. Polis, kurbanın ve şüphelinin birbirlerini tanıdığını söyledi. Olay nedeniyle White Hart Lane’nin bir bölümü 20 dakika kadar kapatıldı.