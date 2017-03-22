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Londra saldırganının ilk görüntüsü ortaya çıktı

— 22 Mart 2017

Londra’da insanları ezdikten sonra parlamento binasına saldırmaya çalışan şahsın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Saldırganın bir polisi bıçakladıktan sonra vurulduğu açıklanmıştı.

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da bugün bir terör saldırısı gerçekleşti. Bir saldırgan önce Westminster Köprüsü’nde insanları aracıyla ezdi. Parlamento binası duvarına çarparak duran saldırgan, bir polisi bıçakla yaraladıktan sonra parlamento bahçesinde vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

SALDIRGANIN FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Dailymail’in haberine göre parlamento binasında vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın yerde yatarken çekilen fotoğrafları yayınlandı. Görüntüde, saldırganın polisi yaraladığı söylenen bıçak da yerde görülüyor.

KATLİAM ARACI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan saldırganın kullandığı araç havadan görüntülendi. Görüntülerde aracın parlamento binasının duvarına çarpıp durduğu belli oluyor. Saldırganın bahçe binasına atlayıp girdiği düşünülüyor. (HABERLER.COM)

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