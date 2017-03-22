Londra saldırganının ilk görüntüsü ortaya çıktı

Ölü sayısı 4’e çıktı, 20 yaralı var— 22 Mart 2017
Londra Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aralarında saldırganın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü belirtildi.
Londra’da insanları ezdikten sonra parlamento binasına saldırmaya çalışan şahsın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Saldırganın bir polisi bıçakladıktan sonra vurulduğu açıklanmıştı.
İngiltere‘nin başkenti Londra‘da bugün bir terör saldırısı gerçekleşti. Bir saldırgan önce Westminster Köprüsü’nde insanları aracıyla ezdi. Parlamento binası duvarına çarparak duran saldırgan, bir polisi bıçakla yaraladıktan sonra parlamento bahçesinde vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
SALDIRGANIN FOTOĞRAFI YAYINLANDI
Dailymail’in haberine göre parlamento binasında vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın yerde yatarken çekilen fotoğrafları yayınlandı. Görüntüde, saldırganın polisi yaraladığı söylenen bıçak da yerde görülüyor.
KATLİAM ARACI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan saldırganın kullandığı araç havadan görüntülendi. Görüntülerde aracın parlamento binasının duvarına çarpıp durduğu belli oluyor. Saldırganın bahçe binasına atlayıp girdiği düşünülüyor. (HABERLER.COM)
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