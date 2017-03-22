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Home / Türkiye / Londra uçuşunda ‘Elektronik Eşya Yasağı’ uygulanmadı

Londra uçuşunda ‘Elektronik Eşya Yasağı’ uygulanmadı

— 22 Mart 2017

İngiltere, aralarında Türkiye‘nin de bulunduğu 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü bilgisayar, tablet ve normalden büyük cep telefonlarının alınmayacağını açıklarken bugün yapılan ilk Londra uçuşunda bu yasağın uygulanmadığı görüldü.
ABD ve İngiltere tarafından alınan, aralarında Türkiye‘nin de olduğu 6 ülkeden yapılan direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve normalden büyük cep telefonlarının alınmaması kararı bu gün yapılan ilk uçuşta uygulanmadı. Karardan haberdar olan yolcular ise hazırlıklı geldi. Londra‘ya giden bazı yolcular yanlarında tablet ve bilgisayar getirmedi.
Londra’ya gitmek için ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanına gelen Bünyamın Demirci, “Uygulamadan haberim yok. Hiçbir haberimiz yok ama. Bizde tablet ve bilgisayar var. Sırt çantalarımızda. Hiç bir şey söylemediler yanımızda taşımayacaksınız diye. Böyle bir yasaktan haberimiz yoktu. Az önce bizde internetten okuduk. Şu an sırt çantamda tablet de var, bilgisayarda” dedi. Yasağı düşünerek yanına bilgisayar ve tablet almadığını söyleyen Asıf Yıldırım,” Londra‘ya gidiyoruz. Şu an için herhangi bir şey
söylenmedi. Benim bilgisayarım yok yanımda. Zaten bu yasağı da düşününce almayı düşünmüyordum zaten. Her ülkeye uygulanmaması, sadece Türkiye‘ye uygulanması ve kısıtlı sayıdaki ülke arasında Türkiye‘nin olması hoş değil”dedi (İHA)

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