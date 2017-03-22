Londra’da silah sesleri… Parlamento önünde çok sayıda yaralı!

EasyJet, Türkiye-İngiltere uçuşlarında elektronik yasağını başlattı— 22 Mart 2017
Türkiye ile İngiltere arasındaki uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik aletlerin kabine alımını yasaklayan ilk havayolu şirketi EasyJet oldu.
İngiltere’de parlamento binası önünde çok sayıda kişi yaralandı. Olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı
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