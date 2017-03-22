Ölü sayısı 4’e çıktı, 20 yaralı var— 22 Mart 2017
Londra Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aralarında saldırganın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü belirtildi.
Londra Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aralarında saldırganın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü belirtildi.
Polis yetkilisi Mark Rowley, en az 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Rowley ayrıca Westminster Köprüsü’nde yaralananların üçünün polis olduğunu söyledi.
Bir polis memurunu bıçakla yaralayarak öldüren saldırgan olduğundan şüphelenilen kişi, polis tarafından vuruldu.
Sağlık ekipleri şüpheliye müdahalede bulunurken, fotoğrafın sol alt köşesinde saldırıda kullanıldığı tahmin edilen bıçak da görülüyor. (BBC TÜRKÇE)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak