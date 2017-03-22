Parlamento dışında bir polis bıçaklandı

EasyJet, Türkiye-İngiltere uçuşlarında elektronik yasağını başlattı— 22 Mart 2017
Türkiye ile İngiltere arasındaki uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik aletlerin kabine alımını yasaklayan ilk havayolu şirketi EasyJet oldu.
İngiltere Parlamentosu dışında bir polis memuru bıçaklandı.
Milletvekillerine verilen bilgiye göre, saldırganın yaşanan “ciddi” olayın ardından, parlamento kampüsü içinde vuruldu.
Reuters haber ajansının olay yerindeki fotoğrafçısı ise parlamento binası yakınlarındaki Westminster Köprüsü üzerinde ağır yaralı yatan iki kişi gördüğünü söyledi.
Parlamento binası giriş-çıkışa kapatıldı ve çalışmalar askıya alındı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak