Sahara Ray rahat durmuyor

Justin Bieber’ın eski sevgilisi Sahara Ray sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

23 yaşındaki güzel model, birbirinden iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yatakta üstsüz bir şekilde uzanmış, telefonla konuşurken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ray’in üzerinde sadece bir G-string var.

Ray’in instagram’da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor. Güzel modelin her paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum alıyor. (HABERTÜRK)