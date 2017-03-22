Sahara Ray rahat durmuyor

Biri polis, ölen ve yaralananlar var— 22 Mart 2017
Londra Emniyet Müdürlüğü’nden parlamento saldırısı ile ilgili olarak yapılan ilk açıklamada, bir polis memuru da dahil ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Justin Bieber’ın eski sevgilisi Sahara Ray sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
23 yaşındaki güzel model, birbirinden iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yatakta üstsüz bir şekilde uzanmış, telefonla konuşurken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ray’in üzerinde sadece bir G-string var.
Ray’in instagram’da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor. Güzel modelin her paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum alıyor. (HABERTÜRK)
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